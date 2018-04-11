Жительница Серова покусала полицейского

По данным СУ СК, Серовскский суд вынес приговор 26 летней местной жительнице. Она признана виновной по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

По данным ведомства, в октябре 2017 года женщина пришла в кафе-бар на улице Победы. Дама изрядно перебрала со спиртным и начала буянить, поэтому сотрудники заведения вызвали вневедомственную охрану, которые отвезли хулиганку в отдел полиции.

В отделе женщина стала еще более агрессивной и укусила одного из сотрудников в левое предплечье. За причинение насилия по отношению к представителю власти суд назначил ей наказание в виде года лишения свободы.