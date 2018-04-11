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Жительница Серова покусала полицейского
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Жительница Серова покусала полицейского 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По данным СУ СК, Серовскский суд вынес приговор 26 летней местной жительнице. Она признана виновной по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.
По данным ведомства, в октябре 2017 года женщина пришла в кафе-бар на улице Победы. Дама изрядно перебрала со спиртным и начала буянить, поэтому сотрудники заведения вызвали вневедомственную охрану, которые отвезли хулиганку в отдел полиции.
В отделе женщина стала еще более агрессивной и укусила одного из сотрудников в левое предплечье. За причинение насилия по отношению к представителю власти суд назначил ей наказание в виде года лишения свободы.
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