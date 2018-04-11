Взяла 15 тысяч и пропала: продавщицу несуществующих щенков отдали под суд ещё раз

Красноярском крае начинается суд над 42-летней женщиной из Новосибирска , которую обвиняют в продаже несуществующего шпица за 15 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года в полицию обратилась молодая жительница Железногорска, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества.

«Женщина сообщила, что нашла объявление на одном из популярных интернет-сервисов о продаже щенка породы шпиц. Женщина связалась с продавцом по указанному номеру. Лже-заводчица попросила женщину внести предоплату в размере 15 тысяч рублей. Пострадавшая выполнила просьбу и перевела необходимую сумму на счёт банковской карты, однако забрать собаку потерпевшей не удалось, а телефон продавца оказался недоступен, и заявительница поняла, что ее обманули», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и разыскали подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя жительница Новосибирска, которую в июле прошлого года Ленинский районный суд города приговорил к условному сроку за серию аналогичных преступлений. Но при этом, по данным полиции, зарабатывать на несуществующих щенках женщина не перестала.

«В ходе проведения следственных действий жительница Новосибирска созналась в содеянном и рассказала, что в объявлениях использовала фото собак и щенков из сети Интернет, цену при этом указывала достаточно низкую», — пояснили в красноярской полиции.

Теперь женщине предстоит выслушать новый приговор. Полицейские Железногорска закончили расследовать уголовное дело и направили его в суд. Обвиняемая сейчас под арестом.