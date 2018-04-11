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Уральцев осудили за мошенничество с квартирами
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Двое уральцев получили пять и десять лет колонии за мошенничество с квартирами для сирот 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) приговорил двух местных жителей Эрика Май и Артема Шуфлика к пяти и десяти годам колонии за мошенничество с квартирами для детей-сирот. Об этом в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
"Эрик Май и Артем Шуфлик признаны виновными по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Суд приговорил Эрика Май к наказанию в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей, Артема Шуфлика — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рулей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подсудимые находили сирот, проживающих в муниципальных квартирах, у которых были долги по оплате за ЖКХ, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Под предлогом совершения сделок по купли-продаже или замены принадлежащих гражданам квартир подсудимые изготавливали соответствующие договоры и расписки о получении денег. В целях завладения правами на квартиры Май и Шуфлик заставляли потерпевших подписать вышеуказанные документы", — сказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что документы передавались для государственной регистрации перехода права на недвижимое имущество. При этом фактически денежные средства потерпевшие не получали. По вине Май и Шуфлика своих квартир лишились четверо граждан, трое из которых сироты.
"В ходе предварительного следствия подсудимый Май с целью уклонения от уголовной ответственности изменил фамилию, имя и отчество, покинул территорию РФ. Однако был обнаружен на территории Республики Беларусь, откуда позже был экстрадирован по запросу Генеральной прокуратуры РФ", — сказали в ведомстве.
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