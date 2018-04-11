Двое уральцев получили пять и десять лет колонии за мошенничество с квартирами для сирот

ЕКАТЕРИНБУРГ ,11 апреля. / ТАСС /. Ленинский районный суд Нижнего Тагила ( Свердловская область ) приговорил двух местных жителей Эрика Май и Артема Шуфлика к пяти и десяти годам колонии за мошенничество с квартирами для детей-сирот. Об этом в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Эрик Май и Артем Шуфлик признаны виновными по статьям УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Суд приговорил Эрика Май к наказанию в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей, Артема Шуфлика — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рулей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подсудимые находили сирот, проживающих в муниципальных квартирах, у которых были долги по оплате за ЖКХ, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Под предлогом совершения сделок по купли-продаже или замены принадлежащих гражданам квартир подсудимые изготавливали соответствующие договоры и расписки о получении денег. В целях завладения правами на квартиры Май и Шуфлик заставляли потерпевших подписать вышеуказанные документы», — сказали в ведомстве.