В Подмосковье бандиты приковали мужчину к батарее и требовали 3 тысячи долларов 

В подмосковном Раменском сотрудники правоохранительных органов поймали мужчину и женщину, которые занимались вымогательством.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», преступники приковали 23-летнего жителя Волгоградской области наручниками к батарее и вымогали у него 3 тысячи долларов.
Задержанными оказались 34-летняя женщина и 20-летний мужчина. Они проживали в Московской области. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве. Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы.
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