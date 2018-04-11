В Подмосковье бандиты приковали мужчину к батарее и требовали 3 тысячи долларов

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», преступники приковали 23-летнего жителя Волгоградской области наручниками к батарее и вымогали у него 3 тысячи долларов.

Задержанными оказались 34-летняя женщина и 20-летний мужчина. Они проживали в Московской области. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве. Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы.