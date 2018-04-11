Ещё
На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Отделом №1 Следственного управления УМВД России по г. Ставрополю окончено расследование уголовного дела о вооруженном разбойном нападении.
Предварительным следствием установлено, что мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Для совершения преступления они использовали медицинские маски, обрез охотничьего ружья и нож.
В ноябре 2016 года злоумышленники проникли в домовладение жителя Ставрополя, где угрожая оружием и применением насилия потребовали передачи им ценного имущества. Потерпевший и его супруга, восприняв угрозы реально, передали нападавшим денежные средства и три мобильных телефона. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 270 тысяч рублей.
Сотрудниками Управления уголовного розыска краевого Главка был реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, причастных к совершению разбойного нападения.
В результате оперативной разработки сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперативниками ставропольской краевой полиции задержали одного из нападавших на территории Москвы.
В отношении гражданина принята мера пресечения в виде заключения под стражу.
Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление остальных лиц, причастных к данному преступлению.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Твери сотрудники полиции выявили факт получения взятки должностными лицами Полицейские задержали на окраине Рязани вооруженных опасной бритвой злоумышленников, причастных к разбойному нападению На Ставрополье окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России640
Рубль продолжил безустанное падение166
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель81
Авиакатастрофа в Хабаровске9
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1106
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение