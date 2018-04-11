На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении

Предварительным следствием установлено, что мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Для совершения преступления они использовали медицинские маски, обрез охотничьего ружья и нож.

В ноябре 2016 года злоумышленники проникли в домовладение жителя Ставрополя, где угрожая оружием и применением насилия потребовали передачи им ценного имущества. Потерпевший и его супруга, восприняв угрозы реально, передали нападавшим денежные средства и три мобильных телефона. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 270 тысяч рублей.

Сотрудниками Управления уголовного розыска краевого Главка был реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, причастных к совершению разбойного нападения.

В результате оперативной разработки сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперативниками ставропольской краевой полиции задержали одного из нападавших на территории Москвы

В отношении гражданина принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление остальных лиц, причастных к данному преступлению.