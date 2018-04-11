Новгородца осудили за попытку продажи оборудования для прослушки 

Как передают «Невские новости», новгородец купил в интернете радиомикрофон в интернете из любопытства. Позже он пытался продать его и был задержан сотрудниками ФСБ.
Радиомикрофон MINI A 8 предназначен для получения информации и подлежит лицензирования в Российской Федерации. Незаконный сбыт таких устройств попадает под статью Уголовного кодекса.
Суд учел признание вины и раскаяние обвиняемого и приговорил новгородца к двум годам лишения свободы.
Ранее в Великом Новгороде осудили местного жителя за ложное «минирование». 13 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с таксофона позвонил в экстренную службу и сообщил о заложенном в здании вокзала взрывном устройстве.
Фото: архив ФедералПресс