Ещё
В душевой челябинского бассейна педофил надругался над мальчиком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В душевой челябинского бассейна педофил надругался над мальчиком 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В душевой бассейна «Планета „Ариант“» на улице Российской в Челябинске мужчина надругался над восьмилетним мальчиком. По подозрению в преступлении сразу задержали 57-летнего посетителя, но после допроса его отпустили, сообщил 74.ru источник в полиции.
Преступление произошло около 10 часов утра 9 апреля. Мальчик зашёл в душ один, без взрослых, когда к нему подошел незнакомый мужчина. Преступник совершил с ребёнком то, что на уголовно-процессуальном языке называется насильственные действия сексуального характера.
— По подозрению задержали посетителя бассейна, но после допроса его отпустили. Мужчина всё отрицал, а ребёнок неуверенно опознал его, — уточнил источник.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка). Ведётся расследование.
В Следственном комитете пообещали предоставить комментарий позднее.
74.ru: последние новости
Прямиком из Лондона: экс-сенатор Цыбко попросил суд приобщить к делу показания Юревича На Южном Урале инспектор ДПС попал под статью за сотрясение мозга пьяной автомобилистки Зам Бастрыкина, 28 часов принимавший в Екатеринбурге жалобы на следствие, приедет в Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России640
Рубль продолжил безустанное падение176
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель83
Авиакатастрофа в Хабаровске9
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1106
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение