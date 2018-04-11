В душевой челябинского бассейна педофил надругался над мальчиком

В душевой бассейна «Планета „Ариант“» на улице Российской в Челябинске мужчина надругался над восьмилетним мальчиком. По подозрению в преступлении сразу задержали 57-летнего посетителя, но после допроса его отпустили, сообщил 74.ru источник в полиции.

Преступление произошло около 10 часов утра 9 апреля. Мальчик зашёл в душ один, без взрослых, когда к нему подошел незнакомый мужчина. Преступник совершил с ребёнком то, что на уголовно-процессуальном языке называется насильственные действия сексуального характера.

— По подозрению задержали посетителя бассейна, но после допроса его отпустили. Мужчина всё отрицал, а ребёнок неуверенно опознал его, — уточнил источник.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка). Ведётся расследование.