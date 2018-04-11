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В деле кадровика «Почты России» появился еще один эпизод
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В деле кадровика «Почты России» появился еще один эпизод 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии следствия, в 2017 г. подозреваемая получила взятку в размере 42,7 тыс. руб. от начальника Сызранского почтамта за общее покровительство по службе, сообщает СУ СК по Самарской области (по данным регионального управления МВД речь идет о получении 275 тыс. руб. от подчиненных сотрудников).
Сейчас по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемых возбудил уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, 59-летняя сотрудница "Почты России" была задержана 22 февраля в служебном кабинете при получении от начальника Тольяттинского почтамта 153 тыс. руб. (это была часть от общей суммы взятки в 300 тыс. руб.) за согласование кандидатуры и последующее назначение на должность начальника подразделения. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, и ее уволили из «Почты России».
Правоохранители подозревают, что женщина могла собирать деньги с сотрудников предприятия еще с 2016 года.
По данным источника в силовых структурах, средства собирались за покровительство по службе и согласование назначений на руководящие должности. При этом якобы Людмила З., руководившая отделом кадрового администрирования, и ее коллега Ольга К., возглавлявшая отдел по компенсациям и льготам, требовали деньги под предлогом передачи их теперь уже экс-главе филиала «Почты России» Артуру Игрушкину.
После того как Игрушкин был отстранен от должности и стал фигурантом уголовных дел, поборы объяснялись тем, что ему необходимо обслуживать взятые кредиты и оплачивать адвокатов.
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