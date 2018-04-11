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В Казани пытались вскрыть шесть банкоматов
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В Казани пытались вскрыть шесть банкоматов 

Казанский Портал 2 часа назад
Полицейские задержали двух мужчин, которые пытались вскрыть шесть банкоматов в Казани. Ни в одном из случаев им не удалось добраться до денег. Главным препятствием стала электроника терминалов.
Нападения на банкоматы происходили ночью. Первой «жертвой» стал терминал на улице Шуртыгина. Для вскрытия банкоматов мужчины использовали самодельные приспособления, электронные устройства и флэшки со специальными программами.
Грабители рассказали, что хотели быстро и легко заработать деньги. Они признали свою вину, и сейчас находятся под стражей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
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