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Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной продаже оружия и боеприпасов
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Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной продаже оружия и боеприпасов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 32 минуты назад
Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Красногорск задержаны 25-летний житель Воронежской области и 37-летний уроженец Тамбовской области, подозреваемые в незаконном сбыте оружия и боеприпасов.
При проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны в момент продажи винтовки Мосина и пяти патронов калибра 7,62 мм. В ходе личного досмотра у правонарушителей обнаружены и изъяты 30 тысяч рублей, полученные от продажи оружия и боеприпасов.
Согласно проведенному исследованию, изъятые винтовка и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела.
Возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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