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Жительница Ставропольского района может на два года отправиться в тюрьму за ложный донос
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Жительница Ставропольского района может на два года отправиться в тюрьму за ложный донос 

Волга Ньюс 2 часа назад
Жительница с. Пискалы Ставропольского района предстанет перед судом по обвинению в ложном доносе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
29-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением, что с нее требуют регулярные выплаты по кредитному договору, который она не оформляла. В результате комплекса проведенных мероприятий оперативники установили, что в сентябре прошлого года заявительница оформила кредитный договор на сумму 17,5 тыс. руб. через приложение со своего телефона, а в конце декабря сумма задолженности составила уже более 50 тыс. рублей. Также оперативники выяснили, что полученную сумму «потерпевшая» перевела на свою личную банковскую карту. Кроме того, стражами правопорядка была обнаружена переписка женщины с кредиторами, а также установлено, что часть задолженности по кредиту она все же оплатила.
На опросе подозреваемая стала путаться в своих объяснениях и в результате призналась, что кредитный договор оформила добровольно, однако быстро растущая сумма задолженности натолкнула ее на мысль сообщить в полицию о том, что кредит оформлен без ее ведома. Злоумышленница полностью признал свою вину и раскаялась в содеянном.
На данный момент в отношении нее следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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