50-летний серийный насильник осужден в Нижнем Новгороде

Московский районный суд вынес приговор 50-летнему нижегородцу, который обвинялся в серии преступлений против половой неприкосновенности человека.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила помощник прокурора Московского района Оксана Григорьева

По данным следствия, в августа 2017 года на проспекте Героев мужчина напал на возвращавшуюся домой 35-летнюю женщину. Он избил ее, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и отнял мобильный телефон и небольшую сумму денег.

Второе преступление произошло в сентябре 2017 года на улице Буревестника. Здесь жертвой насильника стала несовершеннолетняя девушка. Однако злоумышленника заметила прохожая, которая гуляла с собакой. Увидев ее, нападавший скрылся.

В тот же вечер мужчина совершил аналогичное нападение на улице Гвардейцев. Здесь его действия заметил один из прохожих, который вмешался, увидев, что нападавший бьет девушку. Злоумышленник заметил свидетеля, убежал и спрятался, зарывшись в листья. Однако прохожий побежал за ним, задержал и сдал полиции.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности граждан и разбойное нападение. Он освободился из колонии условно-досрочно в 2016 году.