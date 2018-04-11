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50-летний серийный насильник осужден в Нижнем Новгороде
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50-летний серийный насильник осужден в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Московский районный суд вынес приговор 50-летнему нижегородцу, который обвинялся в серии преступлений против половой неприкосновенности человека.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила помощник прокурора Московского района Оксана Григорьева.
По данным следствия, в августа 2017 года на проспекте Героев мужчина напал на возвращавшуюся домой 35-летнюю женщину. Он избил ее, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и отнял мобильный телефон и небольшую сумму денег.
Второе преступление произошло в сентябре 2017 года на улице Буревестника. Здесь жертвой насильника стала несовершеннолетняя девушка. Однако злоумышленника заметила прохожая, которая гуляла с собакой. Увидев ее, нападавший скрылся.
В тот же вечер мужчина совершил аналогичное нападение на улице Гвардейцев. Здесь его действия заметил один из прохожих, который вмешался, увидев, что нападавший бьет девушку. Злоумышленник заметил свидетеля, убежал и спрятался, зарывшись в листья. Однако прохожий побежал за ним, задержал и сдал полиции.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности граждан и разбойное нападение. Он освободился из колонии условно-досрочно в 2016 году.
Приговором суда преступник приговорен к 14,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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