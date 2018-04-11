Дело возбудили после обнаружения мужчины с травмами головы на станции метро «Цветной бульвар»

Мужчину с травмами головы обнаружили на станции «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, возбуждено дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 9 апреля со станции «Цветной бульвар» в столичную больницу доставили нетрезвого мужчину 1983 г. рождения, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы.

«Оперативники выяснили, что вечером 8 апреля неизвестный в 1-м Колобовском пер., д. 16, стр. 2 нанес потерпевшему телесные повреждения и скрылся», — сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.