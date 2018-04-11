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Челябинцу, совершившему побег из-под охраны, вынесен приговор
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Челябинцу, совершившему побег из-под охраны, вынесен приговор 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, 36-летний обвиняемый Меркулов в январе 2018 года, будучи арестованным за совершение трех разбойных нападений, после проведения следственных действий был помещен в специализированный служебный автомобиль для конвоирования в следственный изолятор. На пересечении улиц Горького и Механической следственно-арестованный неустановленным способом отогнул обшивку задней двери специализированного служебного автомобиля, открыл замок, после чего совершил побег. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, сообщила помощник прокурора Калининского района Челябинска Оксана Шувалова.
Напомним, недавно суд вынес приговор челябинцу, осужденному за разбойное нападение, а затем совершившему побег из СИЗО. Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также ограничению свободы сроком на 1,5 года.
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