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В Самаре задержан руководитель госуучреждения по подозрению в коррупции
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В Самаре задержан руководитель госуучреждения по подозрению в коррупции 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре по подозрению в незаконном получении 275 тысяч рублей задержали руководителя одного из госучреждений, сообщает старший инспектор ОИОС Елена Клышейко.
По данным полицейских, женщина получила незаконное денежное вознаграждение от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе.
В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации. С женщины взята подписка о невыезде, ей грозит наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.
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