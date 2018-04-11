СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела КПП в Донбассе

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту прицельного обстрела украинскими военнослужащими КПП в Донбассе, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, 7 апреля этого года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины , произвели прицельный обстрел из автоматического оружия территории контрольно-пропускного пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики «Еленовка» в районе одноименного поселка. В результате была ранена местная жительница 1963 года рождения.

"По данному факту Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", — сказала Петренко.

Она отметила, что полученные следствием данные свидетельствуют о том, что «украинские военнослужащие действовали умышленно, с целью убийства гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины».

"Как и прежде украинской стороной игнорируются ранее достигнутые договоренности о прекращении огня.

Очевидно, что и «пасхальное перемирие», действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины лишь формальностью", — сказала Петренко.