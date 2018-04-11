Безработный задержан в центре Москвы за попытку убить мужчину канцелярским ножом

Как рассказал собеседник агентства, вечером 9 апреля на ул. Верхняя Красносельская, д. 11А полицейские обнаружили мужчину 1964 г. рождения с колото-резаной раной головы. Потерпевшего отвезли в больницу.

«В кратчайшие сроки недалеко от места преступления сотрудники МВД задержали безработного гражданина 1980 г. рождения, который во время ссоры ударил потерпевшего канцелярским ножом в область шеи и головы», — сказал источник.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство, ведется следствие.