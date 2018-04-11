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Безработный задержан в центре Москвы за попытку убить мужчину канцелярским ножом
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Безработный задержан в центре Москвы за попытку убить мужчину канцелярским ножом 

Агентство «Москва» 38 минут назад
В Красносельском районе столицы задержан подозреваемый в покушении на убийство мужчины, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 9 апреля на ул. Верхняя Красносельская, д. 11А полицейские обнаружили мужчину 1964 г. рождения с колото-резаной раной головы. Потерпевшего отвезли в больницу.
«В кратчайшие сроки недалеко от места преступления сотрудники МВД задержали безработного гражданина 1980 г. рождения, который во время ссоры ударил потерпевшего канцелярским ножом в область шеи и головы», — сказал источник.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство, ведется следствие.
Факт задержания подозреваемого подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Прочих подробностей в столичном главке не сообщили.
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