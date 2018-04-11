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Жители Знаменки хотели бесплатно обновить гардероб в ТЦ Орла
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Жители Знаменки хотели бесплатно обновить гардероб в ТЦ Орла 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
С заявлением о краже в дежурную часть полиции Заводского района обратилась администратор магазина одежды одного из торговых центров Орла.
Сотрудница магазина пояснила, что мужчина и женщина пытались похитить вещи на общую сумму порядка 37 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Личности подозреваемых были установлены. Ими оказались жители посёлка Знаменка: 39-летняя женщина и ранее судимый 34-летний мужчина.
В настоящее время он и находятся под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Сообщение Жители Знаменки хотели бесплатно обновить гардероб в ТЦ Орла появились сначала на РИА 57.
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