В Пермском крае мужчина ударил своего приятеля ножом в живот

В Гайнском районе Пермского края 27-летний мужчина ударил своего приятеля ножом в живот.

Сотрудники полиции установили, что двое мужчин распивали спиртные напитки, и во время этого один из них схватил нож и ударил своего 33-летнего знакомого в живот. Того с тяжёлым ранением доставили в больницу.

«В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ведется следствие», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.