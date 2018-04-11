Ещё
В Пермском крае мужчина ударил своего приятеля ножом в живот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае мужчина ударил своего приятеля ножом в живот 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Гайнском районе Пермского края 27-летний мужчина ударил своего приятеля ножом в живот.
Сотрудники полиции установили, что двое мужчин распивали спиртные напитки, и во время этого один из них схватил нож и ударил своего 33-летнего знакомого в живот. Того с тяжёлым ранением доставили в больницу.
«В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ведется следствие», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
АиФ Пермь: последние новости
За что арестовали главу Сосногорского района Виктора Шомесова? Житель Пермского края убил супружескую пару из-за 200 рублей В Перми руководитель предприятия присвоил 1,5 млн рублей из зарплат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления948
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей163
Небо над Сирией опустело432
Британия отказалась бомбить Сирию99
Вслед за техникой подорожает одежда125
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение