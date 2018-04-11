Хозяева дома в Уфе застали грабителя, пьющим чай на кухне

Уфе росгвардейцы задержали квартирного вора — любителя чая.

Хозяева частного дома вернулись раньше обычного и увидели, что одно из окон разбито. О случившемся они тут же сообщили правоохранителям и вошли в дом. Везде был беспорядок, а на кухне пил чай неизвестный мужчина.

Сначала он сказал, что живет здесь, но потом понял — перед ним владельца дома. Злоумышленник попытался убежать. Хозяин настиг незнакомца на крыльце. К тому времени прибыла группа охраны Росгвардии и задержала мужчину.