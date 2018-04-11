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Хозяева дома в Уфе застали грабителя, пьющим чай на кухне
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Хозяева дома в Уфе застали грабителя, пьющим чай на кухне 

АиФ-Уфа 49 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе росгвардейцы задержали квартирного вора — любителя чая.
Хозяева частного дома вернулись раньше обычного и увидели, что одно из окон разбито. О случившемся они тут же сообщили правоохранителям и вошли в дом. Везде был беспорядок, а на кухне пил чай неизвестный мужчина.
Сначала он сказал, что живет здесь, но потом понял — перед ним владельца дома. Злоумышленник попытался убежать. Хозяин настиг незнакомца на крыльце. К тому времени прибыла группа охраны Росгвардии и задержала мужчину.
Выяснилось, что задержанный ранее неоднократно судимый 39-летний житель Кумертау и он находится в розыске по подозрению в незаконном проникновении в чужое жилище. Грабителя передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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