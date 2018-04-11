Ещё
Двух мужчин задержали в Подмосковье за незаконную продажу винтовки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двух мужчин задержали в Подмосковье за незаконную продажу винтовки 

РИАМО 16 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 25-летнего жителя Воронежской области и 37-летнего уроженца Тамбовской области, подозреваемых в незаконном сбыте винтовки и патронов, говорится в сообщении пресс-службы главка подмосковной полиции.
«При проведении сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны в момент продажи винтовки Мосина и пяти патронов калибра 7,62 миллиметра. В ходе личного досмотра у правонарушителей обнаружены и изъяты 30 тысяч рублей, полученные от продажи оружия и боеприпасов», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Согласно проведенному исследованию, изъятые винтовка и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела, отметила Петрова.
По данному факту следственным управлением УМВД России возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
РИАМО: последние новости
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении трех человек в Раменском районе СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в Москве‑реке Более 17 тысяч сотрудников МВД в Подмосковье получат премии за эффективную работу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления969
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей175
Небо над Сирией опустело443
Британия отказалась бомбить Сирию101
Вслед за техникой подорожает одежда146
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:26
Город засыпало мертвыми гусями
Происшествия Общество
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение