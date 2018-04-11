Двух мужчин задержали в Подмосковье за незаконную продажу винтовки

«При проведении сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны в момент продажи винтовки Мосина и пяти патронов калибра 7,62 миллиметра. В ходе личного досмотра у правонарушителей обнаружены и изъяты 30 тысяч рублей, полученные от продажи оружия и боеприпасов», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Согласно проведенному исследованию, изъятые винтовка и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела, отметила Петрова.

По данному факту следственным управлением УМВД России возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.