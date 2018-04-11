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Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, который украл у подруги 350 тысяч рублей
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Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, который украл у подруги 350 тысяч рублей 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
Полицейские просят екатеринбуржцев помочь найти мужчину, которого подозревают в краже денег у своей подруги. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, мужчина представляется Альбертом Казанцевым. В 2013 году он познакомился с женщиной, у них завязались отношения. Альберт предложил ей открыть вместе бизнес в строительной сфере и попросил вложить в это дело деньги.
— Со слов потерпевшей, она оформила кредит в банке и сняла со счета около 350 тысяч рублей. Деньги женщина хранила дома, где проживала совместно с подозреваемым, — рассказали в полиции.
Но, вернувшись однажды домой, екатеринбурженка не обнаружила ни друга, ни денег. На звонки он больше не отвечал и дома не появился.
С тех пор Альберта Казанцева ищет не только подруга, но и полиция, на него завели дело о краже в крупном размере. На вид ему 40–45 лет, рост 166–170 см, волосы темно-русые, короткие, есть залысины, глаза голубые. На спине большой шрам.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Казанцеве, полиция просит звонить по телефонам: +7 (343) 356-42-07, +7 902 268 25 72 либо 02.
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