Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, который украл у подруги 350 тысяч рублей

Полицейские просят екатеринбуржцев помочь найти мужчину, которого подозревают в краже денег у своей подруги. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу , мужчина представляется Альбертом Казанцевым. В 2013 году он познакомился с женщиной, у них завязались отношения. Альберт предложил ей открыть вместе бизнес в строительной сфере и попросил вложить в это дело деньги.

— Со слов потерпевшей, она оформила кредит в банке и сняла со счета около 350 тысяч рублей. Деньги женщина хранила дома, где проживала совместно с подозреваемым, — рассказали в полиции.

Но, вернувшись однажды домой, екатеринбурженка не обнаружила ни друга, ни денег. На звонки он больше не отвечал и дома не появился.

С тех пор Альберта Казанцева ищет не только подруга, но и полиция, на него завели дело о краже в крупном размере. На вид ему 40–45 лет, рост 166–170 см, волосы темно-русые, короткие, есть залысины, глаза голубые. На спине большой шрам.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Казанцеве, полиция просит звонить по телефонам: +7 (343) 356-42-07, +7 902 268 25 72 либо 02.