Суд отправит жителя Приморья в колонию на 8 лет за убийство сожительницы

В Приморье суд вынес приговор местному жителю, который обвиняется в убийстве своей сожительницы. Мужчина отправится в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморья. Также суд приговорил обвиняемого к выплате моральной компенсации матери и двум дочерям погибшей по одному миллиону рублей каждой. Убийство произошло в декабре 2017 года в поселке Врангель Находке . Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей из-за ее поведения и ударил женщину бутылкой по голове. В результате потерпевшая скончалась от сильной кровопотери. Подсудимого признали виновным. В законную силу решение суда пока не вступило.