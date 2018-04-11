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Суд отправит жителя Приморья в колонию на 8 лет за убийство сожительницы
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Суд отправит жителя Приморья в колонию на 8 лет за убийство сожительницы 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: letnews.ru
В Приморье суд вынес приговор местному жителю, который обвиняется в убийстве своей сожительницы. Мужчина отправится в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Также суд приговорил обвиняемого к выплате моральной компенсации матери и двум дочерям погибшей по одному миллиону рублей каждой. Убийство произошло в декабре 2017 года в поселке Врангель в Находке. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей
из-за  ее поведения и ударил женщину бутылкой по голове. В результате потерпевшая скончалась от сильной кровопотери.
Подсудимого признали виновным. В законную силу решение суда пока не вступило.
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