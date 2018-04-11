В Екатеринбурге будут судить похитительницу газа

Екатеринбурге будут судить 50-летнюю женщину, которая обвиняется по статье 158 УК РФ — кража, совершенная из газопровода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в октябре 2017 года женщина при помощи шланга и двух хомутов подключилась к магистрали газопровода возле дома в переулке Чупина. Пока утечку не обнаружили сотрудники «Екатеринбурггаз», женщина успела похитить 2 800 куб. м. Газа. Компании был нанесен ущерб в размере 120 тысяч рублей.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял уголовное дело на рассмотрение. Теперь похитительнице газа грозит до 6 лет лишения свободы.