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В Екатеринбурге будут судить похитительницу газа
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В Екатеринбурге будут судить похитительницу газа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге будут судить 50-летнюю женщину, которая обвиняется по статье 158 УК РФ — кража, совершенная из газопровода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, в октябре 2017 года женщина при помощи шланга и двух хомутов подключилась к магистрали газопровода возле дома в переулке Чупина. Пока утечку не обнаружили сотрудники «Екатеринбурггаз», женщина успела похитить 2 800 куб. м. Газа. Компании был нанесен ущерб в размере 120 тысяч рублей.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял уголовное дело на рассмотрение. Теперь похитительнице газа грозит до 6 лет лишения свободы.
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