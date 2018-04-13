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Житель Свердловской области подозревается в незаконной охоте на территории Курганской области
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Житель Свердловской области подозревается в незаконной охоте на территории Курганской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В районе деревни Семёново сотрудники ОМВД России по Далматовскому району, представители Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, члены общества охотников и рыболовов в ходе проведения рейда услышали в природоохранной зоне лесного массива громкий хлопок, напоминающий звук выстрела.
Прибыв на место происшествия, полицейские задержали 34-летнего жителя Свердловской области, подозреваемого в незаконной охоте. В ходе досмотра в его автомобиле была обнаружена неразделанная туша косули. При обследовании близлежащей территории оперативники изъяли стреляные гильзы боеприпасов и следы крови животного.
Злоумышленник своими незаконными действиями причинил окружающей среде и охотничьим угодьям крупный ущерб на сумму 120 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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