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Орский бизнесмен обманул налоговую почти на 26 млн рублей
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Орский бизнесмен обманул налоговую почти на 26 млн рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
На скамье подсудимых в городе Орске оказался 43-летний бизнесмен, уклонявшийся от уплаты налогов в особо крупном размере.
В пресс-службе Ленинского районного суда города Орска сообщают, что неплательщик знал об имеющимся в его компании долге размером в 25,7 млн рублей, но не спешил его погасить. Тогда как бюджет организации вполне позволял ликвидировать задолженность за счёт имевшихся средств и материального имущества.
Директор организации провел незаконные финансовые операции, обманув контрагентов и скрыв денежные средства организации на общую сумму более 3,8 млн рублей. Тогда как за счет этих денег по закону должны были взыскать недоимки. В результате махинации государство недополучило свыше 25,7 млн рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Орчанина признали виновным и наказали штрафом суммой 350 тысяч рублей. Кроме того, мужчине назначено лишение свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управления коммерческими организациями сроком на два года.
Кроме того, суд удовлетворил иск государственного обвинителя о взыскании с орчанина суммы неуплаченного в бюджет Российской Федерации налога.
В законную силу приговор еще не вступил.
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