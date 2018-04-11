В Приморье мужчина убил своего знакомого на почве ревности 

Хорольским районным судом вынесен приговор местному жителю, который на почве ревности убил своего знакомого, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Преступление было совершено в квартире обвиняемого в пгт Ярославский. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности поссорился со своим знакомым. Он заметил, что потерпевший проявляет знаки внимания к его сожительнице, и умышленно нанес ему удар ножом в область грудной клетки. В результате полученного ранения мужчина скончался.