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В Приморье мужчина убил своего знакомого на почве ревности
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В Приморье мужчина убил своего знакомого на почве ревности 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Хорольским районным судом вынесен приговор местному жителю, который на почве ревности убил своего знакомого, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Преступление было совершено в квартире обвиняемого в пгт Ярославский. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности поссорился со своим знакомым. Он заметил, что потерпевший проявляет знаки внимания к его сожительнице, и умышленно нанес ему удар ножом в область грудной клетки. В результате полученного ранения мужчина скончался.
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