Житель Саяногорска жестоко расправился с возлюбленной и писал с ее телефона СМС 

Житель Саяногорска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). В ходе проведенного расследования было установлено, что летом прошлого года, будучи подшофе мужчина поссорился со своей сожительницей. Он несколько раз ударил ее тупым предметом по голове, а когда женщина скончалась, то он расчленил ее труп и вывез в Очурский бор, где спрятал. При этом, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Хакасия, в первые дни после убийства, мужчина писал с телефона погибшей смс-сообщения, чтобы тем самым отвести от себя подозрение. Родственникам погибшей он сообщил, что о местонахождении сожительницы ему ничего не известно, а спустя некоторое время о пропаже женщины в полицию заявила ее сестра.
В итоге суд приговорил саяногорца к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Фото: Pixabay.com.