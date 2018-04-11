В Иркутске злоумышленник воспользовался забывчивостью женщины и угнал авто

Инцидент произошел накануне возле одного из медучреждений в микрорайоне Юбилейный в Иркутске . В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что припарковала свой автомобиль возле поликлиники, а ключи от транспортного средства оставила на столе возле гардероба. В результате, после визита к врачу, потерпевшая обнаружила пропажу своего авто.

Иномарку Lifan удалось найти довольно быстро и установить личность предполагаемого угонщика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Обнаружив забытые ключи, он решился этим воспользоваться. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

На данный момент подозреваемый заключен под стражу.

Фото: pixabay.com.