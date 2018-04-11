Ещё
В Новосибирске сцепились посетители бара: перерезанное кружкой горло и прятки в подсобке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске сцепились посетители бара: перерезанное кружкой горло и прятки в подсобке 

ngs.ru 33 минуты назад
Фото: ngs.ru
В баре-бильярдной «Дуплет» в Заельцовском районе Новосибирска произошёл конфликт между посетителями заведения — в результате которого один из мужчин получил ранение стеклянным осколком в шею.
«Со слов администратора, между посетителями заведения произошёл конфликт, в ходе которого один из них бросил в другого пивной стакан, в результате чего стакан разбился о подбородок потерпевшего, а осколок проткнул ему шею», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области. Инцидент произошёл в ночь на 10 апреля.
В ведомстве уточнили, что сотрудники экипажа вневедомственной охраны обнаружили потерпевшего в тамбуре бара — у мужчины из раны на шее шла кровь. Вскоре был задержан подозреваемый — после совершения преступления он прятался в подсобном помещении.
«Получилось, что был конфликт между посетителями из-за того, что разбился бокал. Один порезал другому горло. Мы это быстро всё увидели, зажали рану, держали эту рану руками, пока не приехала скорая. Вызвали скорую и полицию», — прокомментировал инцидент представитель «Дуплета».
Задержанный мужчина 1992 года рождения был доставлен в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Минувшей зимой посетитель бара Alpen Grotte на улице Вокзальная магистраль в Новосибирске выстрелил в посетителя клуба из травматического оружия. Пострадавший был доставлен в больницу, а по факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
ngs.ru: последние новости
Перекупщик обманул покупателей машин на 68 миллионов и получил пять лет колонии Реальный срок вместо условного: суд ужесточил наказание по делу о нападении на депутата Заксобрания Видео: полиция скрутила новосибирца за телефонные звонки доверчивым людям
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления941
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей162
Небо над Сирией опустело431
Британия отказалась бомбить Сирию99
Умер автор хитов Киркорова14
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение