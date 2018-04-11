В Новосибирске сцепились посетители бара: перерезанное кружкой горло и прятки в подсобке

В баре-бильярдной «Дуплет» в Заельцовском районе Новосибирска произошёл конфликт между посетителями заведения — в результате которого один из мужчин получил ранение стеклянным осколком в шею.

«Со слов администратора, между посетителями заведения произошёл конфликт, в ходе которого один из них бросил в другого пивной стакан, в результате чего стакан разбился о подбородок потерпевшего, а осколок проткнул ему шею», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области . Инцидент произошёл в ночь на 10 апреля.

В ведомстве уточнили, что сотрудники экипажа вневедомственной охраны обнаружили потерпевшего в тамбуре бара — у мужчины из раны на шее шла кровь. Вскоре был задержан подозреваемый — после совершения преступления он прятался в подсобном помещении.

«Получилось, что был конфликт между посетителями из-за того, что разбился бокал. Один порезал другому горло. Мы это быстро всё увидели, зажали рану, держали эту рану руками, пока не приехала скорая. Вызвали скорую и полицию», — прокомментировал инцидент представитель «Дуплета».

Задержанный мужчина 1992 года рождения был доставлен в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Минувшей зимой посетитель бара Alpen Grotte на улице Вокзальная магистраль в Новосибирске выстрелил в посетителя клуба из травматического оружия. Пострадавший был доставлен в больницу, а по факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».