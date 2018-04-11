В Должанском районе сосед лишил пенсионера двух мобильников

Орловской области сотрудники полиции Должанского района установили личность местного жителя, подозреваемого в краже имущества.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД , в конце марта 50-летний житель одного из сёл Должанского района зашёл в гости к своему соседу 1937 года рождения. Пенсионера не оказалось дома, но дверь оказалась открытой.

Мужчина зашёл в дом и похитил два сотовых телефона. Общая сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемый свою вину признал. Один телефон полицейские вернули владельца. а второй похититель успел продать. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование продолжается.