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В Должанском районе сосед лишил пенсионера двух мобильников
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В Должанском районе сосед лишил пенсионера двух мобильников 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области сотрудники полиции Должанского района установили личность местного жителя, подозреваемого в краже имущества.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в конце марта 50-летний житель одного из сёл Должанского района зашёл в гости к своему соседу 1937 года рождения. Пенсионера не оказалось дома, но дверь оказалась открытой.
Мужчина зашёл в дом и похитил два сотовых телефона. Общая сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Подозреваемый свою вину признал. Один телефон полицейские вернули владельца. а второй похититель успел продать. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование продолжается.
Сообщение В Должанском районе сосед лишил пенсионера двух мобильников появились сначала на РИА 57.
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