Отказ от демонтажа павильонов обернулся для собственника уголовным делом

Руководитель ООО «Аланда» продолжительное время не приступал к сносу 12 павильонов незаконно возведенных на городских землях. Суд установил, что комплексом временных сооружений были захвачены земли, относящиеся к категории «автодорог». Возведенные строения в районе ул. Транзитная построены без какого-либо разрешения. Должник долгое время не исполнял решение суда ссылаясь на отсутствие средств, хотя павильоны продолжали работать и приносить ему прибыль. В результате в отношении генерального директора ООО «Аланда» возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».