Случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире

Суд Советского района рассматривает уголовное дело в отношении двух нижегородцев 31 и 28 лет, которые обвиняются в разбойном нападении.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.

По данным следствия, вечером 2 октября 2017 года 37-летний нижегородец возвращался домой. Проходя по Аллее памяти и Славы в Советском районе, он заметил компанию, которая жарила шашлык в лесополосе. Мужчина подошел к ним. Завязался разговор, в ходе которого нижегородца пригласили присоединиться к застолью. После него мужчина позвал всех к себе в гости. Двое человек из компании согласились, после чего они направились в один из домов по улице Шишкова.

Здесь новые знакомые распивали алкоголь, который приобрел хозяин. Некоторое время спустя один из гостей прыснул в лицо хозяину из газового баллончика и уложил того на пол лицом вниз. После этого злоумышленники забрали из квартиры ноутбук, фотоаппарат и часы.

Когда гости ушли, потерпевший обратился в полицию, и грабителей вскоре задержали. Один из разбойников на следствии утверждал, что поступил так, потому что владелец квартиры стал предлагать ему вступить в интимную близость.

Как было установлено в ходе следствия, до дня ограбления обвиняемые между собой знакомы не были.

Ранее сообщалось, что рецидивист заманил нижегородца к себе домой и ограбил.