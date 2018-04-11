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Случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире
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Случайные знакомые ограбили нижегородца в его квартире 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Суд Советского района рассматривает уголовное дело в отношении двух нижегородцев 31 и 28 лет, которые обвиняются в разбойном нападении.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.
По данным следствия, вечером 2 октября 2017 года 37-летний нижегородец возвращался домой. Проходя по Аллее памяти и Славы в Советском районе, он заметил компанию, которая жарила шашлык в лесополосе. Мужчина подошел к ним. Завязался разговор, в ходе которого нижегородца пригласили присоединиться к застолью. После него мужчина позвал всех к себе в гости. Двое человек из компании согласились, после чего они направились в один из домов по улице Шишкова.
Здесь новые знакомые распивали алкоголь, который приобрел хозяин. Некоторое время спустя один из гостей прыснул в лицо хозяину из газового баллончика и уложил того на пол лицом вниз. После этого злоумышленники забрали из квартиры ноутбук, фотоаппарат и часы.
Когда гости ушли, потерпевший обратился в полицию, и грабителей вскоре задержали. Один из разбойников на следствии утверждал, что поступил так, потому что владелец квартиры стал предлагать ему вступить в интимную близость.
Как было установлено в ходе следствия, до дня ограбления обвиняемые между собой знакомы не были.
Ранее сообщалось, что рецидивист заманил нижегородца к себе домой и ограбил.
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