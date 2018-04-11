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СК возбудил дело после крушения Ми-8 в Хабаровске
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СК возбудил дело после крушения Ми-8 в Хабаровске 

РИА Новости 35 минут назад
РИА НОВОСТИ. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА ВОЗБУЖДЕНО ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА В ХАБАРОВСКЕ — СК
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