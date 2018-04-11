Замгенпрокурора заявил, что сфера ЖКХ в ДФО остается наиболее криминализированной

ХАБАРОВСК , 11 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Пустовит/. Сфера ЖКХ на Дальнем Востоке остается наиболее криминализированной, сообщил в среду заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин в Хабаровске на межведомственном совещании по вопросам состояния законности в сфере ЖКХ.

"Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается, к сожалению, одним из наиболее криминализированных секторов экономикими. Последние годы количество выявленных уголовно-наказуемых деяний растет, при этом ущерб от преступных посягательств исчисляется сотнями миллионов рублей", — сказал Гулягин.

Он также сообщил, что распространенной остается практика вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел без установления всех обстоятельств. По его данным, в 2017 году органы расследования приняли более 200 таких решений и, в связи с неполнотой проверок, 80% постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела признали незаконными и отменили. Гулягин отметил, что наиболее низкое качество проверки сообщений о преступлениях наблюдают в Якутии, Приморском крае и Амурской области.

По его словам, негативно на результатах борьбы с преступностью в сфере ЖКХ сказываются и упущения, допускаемые в ходе расследования таких преступлений. После проверки законности решений о приостановлении и прекращении производства по уголовным делам прокуроры отменили более 60% из них. В органы расследования в итоге в 2017 году к ответственности привлекли 49 должностных лиц.