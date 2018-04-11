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Экс-директора барнаульского предприятия осудили на 9,5 лет за взятки
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Экс-директора барнаульского предприятия осудили на 9,5 лет за взятки 

АиФ — Алтай 49 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Экс-директора Барнаульского протезно-ортопедического предприятия приговорили к 9 годам 5 месяцам лишения свободы за получение взяток и растрату.
Согласно материалам дела, обвиняемая в течение двух лет (2013-2015 гг.) вымогала у подчиненных деньги, в том числе их премий. В случае отказа она угрожала им дисциплинарными взысканиями, увольнением и т.д. За эти годы ее «черная касса» пополнилась на 580 тысяч рублей. Ее также признали виновной в хищении более 2 миллионов рублей у предприятия. По документам она тратила эти деньги на материалы для изготовления протезов и ортезов, которые якобы покупала у сторонних лиц. Также она выписывала премии и надбавки за стаж работы и оплачивала работу наемных работников, которыми являлись ее родственники.
В общей сложности в суде было доказано более 9 эпизодов преступной деятельности.
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