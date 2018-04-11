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СМИ: в 2017 произошло более 245 тысяч коррупционных нарушений на госслужбе
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СМИ: в 2017 произошло более 245 тысяч коррупционных нарушений на госслужбе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман заявил "Известиям", что в прошлом году было выявлено более 245 тыс. нарушений на государственной службе.
"В прошлом году в ходе проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции было выявлено более 245 тыс. нарушений закона в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти", — сказал Буксман.
Он отметил, что по факту проверок в 2017 году было вынесено 58,5 тыс. представлений, принесено 34 тыс. протестов на правовые акты и направлено в суд более 6 тыс. исков, общая сумма которых составила 16,5 млрд рублей. По его данным, более 70 тыс. лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Также было возбуждено 3,4 тыс. уголовных дел.
Буксман также сравнил результат прошлого года с данными на 2016 год: в позапрошлом году было выявлено 325,6 тыс. нарушений.
Ранее в МВД называли сумму ущерба от коррупции в 2017 году.
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