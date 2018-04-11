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Житель Приморья наживался на доверчивых людях
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Житель Приморья наживался на доверчивых людях 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции Первореченского района во Владивостоке поступило заявление местного жителя, который стал жертвой мошенника, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Потерпевший рассказал, что нашел объявление в сети Интернет об изготовлении мебели на заказ. К нему приехал мастер, произвел замеры, принял заказ на производство и установку мебели, и взял аванс в сумме 46 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь, а мебель так и не была изготовлена.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего жителя Дальнереченска. В отделе полиции мужчина дал признательные показания еще по одному аналогичному преступлению: он не выполнил услугу по реставрации мебели, получив предоплату в размере 15 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, с причинением значительного ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят мероприятия по установлению круга потерпевших, а также других эпизодов противоправной деятельности фигуранта уголовных дел.
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