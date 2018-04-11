Житель Приморья наживался на доверчивых людях

Потерпевший рассказал, что нашел объявление в сети Интернет об изготовлении мебели на заказ. К нему приехал мастер, произвел замеры, принял заказ на производство и установку мебели, и взял аванс в сумме 46 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь, а мебель так и не была изготовлена.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего жителя Дальнереченска . В отделе полиции мужчина дал признательные показания еще по одному аналогичному преступлению: он не выполнил услугу по реставрации мебели, получив предоплату в размере 15 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, с причинением значительного ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят мероприятия по установлению круга потерпевших, а также других эпизодов противоправной деятельности фигуранта уголовных дел.