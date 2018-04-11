Италия отказалась выдать Мексике беглого экс-губернатора 

Верховный суд Италии отказал Мексике в экстрадиции беглого экс-губернатора штата Тамаулипас Томаса Яррингтона, обвиняемого в контрабанде наркотиков, банковском мошенничестве, рэкете и отмывании денег. Его дело рассмотрит Апелляционный суд Флоренции. При этом министр юстиции Андреа Орландо может принять решение о выдаче преступника США.
Как пишет РИА Новости, Яррингтон начал брать взятки у наркоторговцев еще будучи мэром города Матаморос. А когда стал губернатором штата Тамаулипас, расширил свою противозаконную деятельность. Пять лет назад он был заочно приговорен к пожизненному тюремному заключению.
Бывший чиновник скрывался от правоохранительных органов пять лет, но был задержан во Флоренции.