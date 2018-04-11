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Суд в Москве продолжит рассмотрение жалобы на арест экс-депутата Госдумы Варшавского
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Суд в Москве продолжит рассмотрение жалобы на арест экс-депутата Госдумы Варшавского 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Мосгорсуд продолжит в среду рассмотрение жалобы на арест бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, обвиняемого в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц».
В понедельник суд отложил разбирательство до 11 апреля, так как у защиты появились дополнения к апелляционной жалобе, с которыми ещё не ознакомились прокурор и подзащитный.
Суд продолжит рассмотрение апелляции в 14.25.
Тверской суд Москвы 22 марта заключил обвиняемого под стражу до 20 апреля.
По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого был задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.
По этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Варшавский отрицает.
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