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Суд вынес приговор экс-инспектору Читинской таможни
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Суд вынес приговор экс-инспектору Читинской таможни 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проведенного расследования было установлено, что с марта 2016 по август 2017 года сотрудник таможни незаконно получал от представителя одной из коммерческих организаций, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, денежные средства за общее покровительство по службе. При получении очередной взятки его задержали. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, за все время мужчина получил в качестве взятки 987 тыс. рублей.
В итоге приговором Центрального районного суда Читы экс-таможенник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получения взятки в крупном размере). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно со штрафом в размере 1,9 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе, а также в органах местного самоуправления сроком на три года. К тому же приговором суда был решен вопрос об обращении в доход государства 237 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки и изъятых у него при задержании. Остальная сумма незаконного обогащения осужденного осталась невзысканной, поскольку была растрачена обвиняемым.
Фото: pixabay.com.
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