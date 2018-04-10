В деле о махинациях в ритуальных услугах появилась жалоба на давление полиции

Кто владеет информацией, владеет миром — по этому принципу Натана Ротшильда, уверены следователи, был построен бизнес бюро ритуальных услуг. Еще одна фигурантка первого в истории Воронежа «похоронного дела» сегодня предстала перед судом. Светлану Дунаеву обвиняют в том, что она как руководитель похоронного агентства неоднократно давала взятки полицейским за информацию об умерших в Левобережном районе. В деле фигурируют двое сотрудников отдела полиции номер 3, одному из них вынесен приговор на прошлой неделе. Уголовное дело было возбуждено по разработке ФСБ . По версии следствия, Светлана Дунаева подговорила своих знакомых, участкового и оперативного дежурного сообщать ей, по какому адресу полицейских вызвали засвидетельствовать смерть. На место тут же выезжали представители похоронного агентства и предлагали свои услуги. Процент, уверены следователи, получали и информаторы. В деле несколько эпизодов взяток, в общей сложности более 30 тысяч рублей. Впрочем, сегодня свидетели, подчиненные Светланы Дунаевой в один голос утверждали, на них оказывали давление сотрудники полиции, даже били. А показаний, фигурирующих в уголовном деле, они не давали, и подписи в томах уголовного дела не их. Защита будет настаивать на служебной проверке действий сотрудников УБЭП, а обвиняемая надеется на пересмотр дела. По окончании процесса свидетели и обвиняемая уехали на одной машине, вероятно, на работу, — похоронное агентство продолжает функционировать. Сергей Жеребятьев, адвокат: — Это преступление в Воронежской области впервые, наверное, рассматриваем. Преступление интересное, перспективы его неизвестны, мы будем настаивать на том, что следствием неправильно дана квалификация. Дана квалификация по части 3 статьи 29 — за незаконные действия. В её действиях нет незаконности. По примечаниям мы имеем возможность прекратить. Во всяком случае, защита будет настаивать на этом.