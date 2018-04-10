В деле о махинациях в ритуальных услугах появилась жалоба на давление полиции 

Кто владеет информацией, владеет миром — по этому принципу Натана Ротшильда, уверены следователи, был построен бизнес бюро ритуальных услуг.
Еще одна фигурантка первого в истории Воронежа «похоронного дела» сегодня предстала перед судом. Светлану Дунаеву обвиняют в том, что она как руководитель похоронного агентства неоднократно давала взятки полицейским за информацию об умерших в Левобережном районе. В деле фигурируют двое сотрудников отдела полиции номер 3, одному из них вынесен приговор на прошлой неделе. Уголовное дело было возбуждено по разработке ФСБ. По версии следствия, Светлана Дунаева подговорила своих знакомых, участкового и оперативного дежурного сообщать ей, по какому адресу полицейских вызвали засвидетельствовать смерть. На место тут же выезжали представители похоронного агентства и предлагали свои услуги. Процент, уверены следователи, получали и информаторы. В деле несколько эпизодов взяток, в общей сложности более 30 тысяч рублей. Впрочем, сегодня свидетели, подчиненные Светланы Дунаевой в один голос утверждали, на них оказывали давление сотрудники полиции, даже били. А показаний, фигурирующих в уголовном деле, они не давали, и подписи в томах уголовного дела не их. Защита будет настаивать на служебной проверке действий сотрудников УБЭП, а обвиняемая надеется на пересмотр дела. По окончании процесса свидетели и обвиняемая уехали на одной машине, вероятно, на работу, — похоронное агентство продолжает функционировать. Сергей Жеребятьев, адвокат: — Это преступление в Воронежской области впервые, наверное, рассматриваем. Преступление интересное, перспективы его неизвестны, мы будем настаивать на том, что следствием неправильно дана квалификация. Дана квалификация по части 3 статьи 29 — за незаконные действия. В её действиях нет незаконности. По примечаниям мы имеем возможность прекратить. Во всяком случае, защита будет настаивать на этом.