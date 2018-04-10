Пьяный мужчина насмерть забил пожилую собутыльницу в Подмосковье

В подмосковной Дубне полицейские поймали 45-летнего мужчину, который насмерть забил 63-летнюю пенсионерку.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СКР, потерпевшая скончалась от множественных ударов ногами и руками по телу и голове.

До этого мужчина и женщина мирно распивали алкогольные напитки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

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