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Пьяный мужчина насмерть забил пожилую собутыльницу в Подмосковье
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Пьяный мужчина насмерть забил пожилую собутыльницу в Подмосковье 

Свободная пресса 26 минут назад
В подмосковной Дубне полицейские поймали 45-летнего мужчину, который насмерть забил 63-летнюю пенсионерку.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СКР, потерпевшая скончалась от множественных ударов ногами и руками по телу и голове.
До этого мужчина и женщина мирно распивали алкогольные напитки.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
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