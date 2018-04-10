Врача судят за две поддельные справки в Нижегородской области

Кстовский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении женщины-врача, которую обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Нижегородской области

По данным следствия, в 2016 году Кстовский горсуд рассмотрел исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в связи со смертью близкого родственника истицы в ДТП. Он частично удовлетворил исковые требования о взыскании в пользу истицы 400 тысяч рублей.

При рассмотрении судом гражданского дела, у истицы возник умысел на фальсификацию доказательств по делу с целью получения большей суммы компенсации вреда.

Обладая достаточными познаниями в области медицины, она изготовила две сфальсифицированные врачебные справки, внеся в них ложные сведения о том, что после ДТП она проходила стационарное лечение в больнице. Данные справки были приобщены судом к материалам дела.

Позднее фальсификация вскрылась, и в отношении истицы возбудили уголовное дело.