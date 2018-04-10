Ещё
Врача судят за две поддельные справки в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врача судят за две поддельные справки в Нижегородской области 

Newsroom24 29 минут назад
Фото: Newsroom24
Кстовский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении женщины-врача, которую обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Нижегородской области.
По данным следствия, в 2016 году Кстовский горсуд рассмотрел исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в связи со смертью близкого родственника истицы в ДТП. Он частично удовлетворил исковые требования о взыскании в пользу истицы 400 тысяч рублей.
При рассмотрении судом гражданского дела, у истицы возник умысел на фальсификацию доказательств по делу с целью получения большей суммы компенсации вреда.
Обладая достаточными познаниями в области медицины, она изготовила две сфальсифицированные врачебные справки, внеся в них ложные сведения о том, что после ДТП она проходила стационарное лечение в больнице. Данные справки были приобщены судом к материалам дела.
Позднее фальсификация вскрылась, и в отношении истицы возбудили уголовное дело.
Newsroom24: последние новости
27-летнего наркодилера задержали в Нижнем Новгороде Нижегородец устроил дебош в квартире бывшей жены, желая увидеть детей 28-летний мужчина, порезавший троих человек осколком бутылки, осужден в Дзержинске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления200
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам87
Украина арестовала еще одно российское судно745
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ247
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня89
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение