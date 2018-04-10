Челябинцу, сбежавшему из полицейского УАЗа, огласили приговор

Калининский райсуд 9 апреля огласил приговор 36-летнему Сергею Меркулову , который вечером 18 января скрылся от полиции, когда его перевозили к месту следственных действий. Рецидивиста признали виновным в побеге из-под стражи (часть 1 статьи 313 УК) и на девять месяцев отправили в колонию-поселение. Об этом 74.ru сообщила помощник прокурора Калининского района Оксана Шувалова.

— По версии следствия, 18 января арестованного за совершение трёх разбойных нападений Сергея Меркулова после завершения следственных действий посадили в специализированный автомобиль для конвоирования в следственный изолятор , — рассказала Оксана Шувалова. — На пересечении улиц Горького и Механической он неустановленным в ходе предварительного следствия способом отогнул обшивку задней двери машины, открыл замок и сбежал.

Этот момент попал на видео, которым с 74.ru поделился читатель. На записи авторегистратора видно, как полицейская машина останавливается на перекрёстке на красный, в этот момент сидящий внутри УАЗа мужчина открывает дверь и бежит на обочину. Загорается зелёный, и автомобиль с мигающими проблесковыми маячками едет дальше. Пропажи находившиеся в нём сотрудники хватились спустя полминуты и кинулись догонять преступника.

Рецидивист сбежал от полиции

Сразу после ЧП весь личный состав городской полиции подняли по тревоге. В результате с утра 19 января на выездах из Челябинска образовались большие заторы. В центре города полиция проверяла каждую маршрутку.

Меркулова обнаружили благодаря бдительным гражданам днём 19 января в подъезде одного из домов на улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе. При задержании сопротивления он не оказывал.

Дело о разбоях сейчас рассматривают в Металлургическом райсуде. Заседание назначено на 25 апреля. Меркулова обвиняют в трёх эпизодах по части 2 статьи 162 УК (разбой, совершённый группой лиц, а равно с применением оружия). Санкция этой статьи предусматривает в качестве максимального наказания до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.