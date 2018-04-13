Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт

ДОНЕЦК , 13 апр — РИА Новости . Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье «теракт» в связи с обстрелом Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее оперативное командование ДНР сообщило, что утром в среду Донецк подвергся обстрелу, ранения получили семь человек.

"Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрела 11 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.