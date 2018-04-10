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Жителя штата Теннесси обвинили в нападении на мусульман на почве ненависти
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Жителя штата Теннесси обвинили в нападении на мусульман на почве ненависти 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Жителю штата Теннесси Кристоферу Бэкхему предъявлены федеральные обвинения в совершении преступления на почве ненависти после того, как он напал на семью мусульман, сообщило министерство юстиции США.
Бэкхем, уроженец Нэшвилла, также обвиняется в нарушении законов штата по тем же статьям.
Инцидент произошел в октябре. Согласно обвинительному заключению, Бэкхем напал на двух девочек в хиджабах возле школьного автобуса, а затем напал на их отца с ножом — тот получил незначительные телесные повреждения.
При этом нападавший выкрикивал оскорбления в адрес всей семьи, что зафиксировала и полиция, задержавшая его.
Бэкхему грозит до десяти лет тюрьмы за преступление на почве ненависти и не менее пяти лет по второстепенному обвинению в даче ложных показаний ФБР.
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