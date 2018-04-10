Жителя штата Теннесси обвинили в нападении на мусульман на почве ненависти

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости . Жителю штата Теннесси Кристоферу Бэкхему предъявлены федеральные обвинения в совершении преступления на почве ненависти после того, как он напал на семью мусульман, сообщило министерство юстиции США

Бэкхем, уроженец Нэшвилла, также обвиняется в нарушении законов штата по тем же статьям.

Инцидент произошел в октябре. Согласно обвинительному заключению, Бэкхем напал на двух девочек в хиджабах возле школьного автобуса, а затем напал на их отца с ножом — тот получил незначительные телесные повреждения.

При этом нападавший выкрикивал оскорбления в адрес всей семьи, что зафиксировала и полиция, задержавшая его.