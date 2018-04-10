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В Петербурге мужчина перерезал горло своей престарелой матери
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В Петербурге мужчина перерезал горло своей престарелой матери 

Свободная пресса 1 час назад
Кровавой трагедией закончилась обычная ссора между 49-летним жителей Северной столицы РФ и его 84-летней матерью.
Как передаёт «Росбалт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, преступление было совершено 9 апреля в одной из квартир дома, расположенного на Будапештской улице в Санкт-Петербурге.
Согласно предварительной информации, в ходе ссоры произошедшей на бытовой почве, мужчина схватился за нож и несколько раз ударил свою маму в шею. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.
Соседи, которые услышали крики о помощи, вызвали полицию. Прибывший наряд задержал предполагаемого убийцу. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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