В Петербурге мужчина перерезал горло своей престарелой матери

Кровавой трагедией закончилась обычная ссора между 49-летним жителей Северной столицы РФ и его 84-летней матерью.

Как передаёт «Росбалт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , преступление было совершено 9 апреля в одной из квартир дома, расположенного на Будапештской улице в Санкт-Петербурге

Согласно предварительной информации, в ходе ссоры произошедшей на бытовой почве, мужчина схватился за нож и несколько раз ударил свою маму в шею. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.

Соседи, которые услышали крики о помощи, вызвали полицию. Прибывший наряд задержал предполагаемого убийцу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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