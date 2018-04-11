В Калининграде пресекли международный канал поставки амфетамина

Полицейские совместно с сотрудниками Калининградской областной таможни ликвидировали международный канал поставки амфетамина в регион. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперуполномоченные установили, что 29-летний директор коммерческой организации ввозил в Калининград из Германии жидкий концентрат психотропного вещества, а его 34-летний знакомый изготавливал из сырья порошок, который затем передавал.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали в Калининграде изготовителя амфетамина за сбыт 118 граммов психотропного порошка. Кроме того полицейские обнаружили тайник, в котором злоумышленник хранил жидкое вещество массой 530 грамм», — говорится в сообщении.

Затем полицейские и сотрудники таможни вышли на поставщика, которого задержали на таможенном посту при пересечении границы. В его автомобиле была изъята канистра с 890 граммами высококонцентрированной психотропной жидкости.