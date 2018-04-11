В Калининграде пресекли международный канал поставки амфетамина 

Полицейские совместно с сотрудниками Калининградской областной таможни ликвидировали международный канал поставки амфетамина в регион. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперуполномоченные установили, что 29-летний директор коммерческой организации ввозил в Калининград из Германии жидкий концентрат психотропного вещества, а его 34-летний знакомый изготавливал из сырья порошок, который затем передавал.
«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали в Калининграде изготовителя амфетамина за сбыт 118 граммов психотропного порошка. Кроме того полицейские обнаружили тайник, в котором злоумышленник хранил жидкое вещество массой 530 грамм», — говорится в сообщении.
Затем полицейские и сотрудники таможни вышли на поставщика, которого задержали на таможенном посту при пересечении границы. В его автомобиле была изъята канистра с 890 граммами высококонцентрированной психотропной жидкости.
В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда психотропных веществ в особо крупном размере». Действия изготовителя амфетамина следователи квалифицировали по пункту «г» части 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка психотропных веществ в крупном размере» и части 3 статьи 228 «Незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере». По ходатайству следствия обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.